OGH: Wann Stifterrechte einen Schenkungspflichtteil auslösen

In einer aktuellen Entscheidung hat sich der Oberste Gerichtshof (OGH) zu spannenden und – nach alter Rechtslage – noch nicht restlos geklärten Rechtsfragen im Schnittpunkt von Pflichtteils- und Stiftungsrecht geäußert. Die Entscheidung verdient deshalb Beachtung, weil das Höchstgericht darin Lösungswegen vorgreift, die der Gesetzgeber erst mit dem Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015) eingeführt hat.

Folgender Fall einer Unternehmensübergabe war zu entscheiden: Der Senior des Betriebes (Erststifter) brachte seine Unternehmensanteile in eine Privatstiftung ein, die er gemeinsam mit dem für die Nachfolge auserkorenen jüngeren Sohn (Mitstifter) errichtete. Ursprünglich behielt sich der Vater in der Stiftung ein alleine auszuübendes Änderungsrecht vor. Nach einigen Jahren entschloss er sich zur Übertragung der operativen Verantwortung an den Junior. Sein Änderungsrecht wurde eingeschränkt. Der Erststifter konnte es nur mehr gemeinsam mit dem Mitstifter ausüben. Mit dem Tod des Erststifters fiel es dem mitstiftenden Sohn alleine zu. Mehr als zwei Jahre später verstarb der Erststifter. Der ältere Sohn machte sowohl gegen die Stiftung als auch gegen den Bruder vom gestifteten Vermögen einen Schenkungspflichtteil geltend.

Mittelbare Schenkung an den Mitstifter

Das Höchstgericht hat den Fall wie folgt gelöst (OGH 22. 3. 2018, 2 Ob 98/17a): Die Stiftung sei als selbstständiger Rechtsträger an sich nicht pflichtteilsberechtigt. Zuwendungen an die Stiftung könnten nur dann einen Schenkungspflichtteil auslösen, wenn sie innerhalb von zwei Jahren vor dem Tod endgültig gemacht worden seien (sog. „Vermögensopfer“). Habe sich der Erststifter ein Änderungsrecht vorbehalten, könnte dessen Einschränkung dahingehend, dass es nur mehr mit dem Mitstifter gemeinsam ausgeübt werden kann, die Trennung vom Vermögen bewirkt haben. Weil dies länger als zwei Jahre vor dem Tod geschehen sei, würde eine Haftung der Stiftung für Schenkungspflichtteilsansprüche ausscheiden. Ob dies hier zutreffe, brauche aber nicht abschließend geprüft zu werden, weil das Änderungsrecht nach dem Tod des Erststifters dem anderen Stifter alleine zufiel. In dieser Rechtseinräumung sei bei wirtschaftlicher Betrachtung jedenfalls eine (mittelbare) Schenkung des vom Erststifter gestifteten Vermögens an den Mitstifter zu erblicken. Für diese Schenkung gelte die fristlose Anrechnung, weil der Mitstifter selbst pflichtteilsberechtigt ist. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass ihm das Recht den Zugriff auf Erträge und Substanz der Stiftung ermögliche.

Vorgriff auf das neue Erbrecht

Der OGH folgte damit bei der pflichtteilsrechtlichen Erfassung von indirekten Vermögenszuwendungen an Pflichtteilberechtigte über eine Stiftung bereits dem Konzept des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015. Bis zur vollständigen Aufgabe der Herrschaft über das Vermögen und zwei Jahre danach sind die Zuwendungen demnach bei der Stiftung zu erfassen, danach beim jeweils Begünstigten oder dem daraus sonst wie Beschenkten. Eine doppelte Berücksichtigung ist ausgeschlossen. Auch dass bei der Qualifikation einer Zuwendung als unentgeltlich eine wirtschaftliche Betrachtung anzustellen ist, ordnet das ErbRÄG 2015 ausdrücklich an.

Mit der schwierigen Frage der Bewertung hat sich der OGH ebenfalls auseinandergesetzt. Zu bewerten sei das Recht, jedoch abgeleitet vom Wert des vom Erststifter zugewendeten Vermögens. Hierfür sei ein betriebswirtschaftliches Gutachten einzuholen. Allenfalls vorgesehene Einschränkungen der Rechtsausübung hätten in die Bewertung einzufließen (die Stiftungserklärung sah weitere Mitwirkungsrechte der finanzierenden Banken sowie des Stiftungsvorstandes vor, auf dessen Bestellung der überlebende Mitstifter allerdings Einfluss nehmen konnte).

„Korrigierende Auslegung“ des alten Rechts

Bemerkenswert sind vor allem die Ausführungen des OGH zum maßgeblichen Bewertungsstichtag. Um die Berücksichtigung von Wertsteigerungen auszuschließen, die auf den beschenkten Juniorchef zurückzuführen seien, müsse das anzuwendende alte Recht (§ 794 ABGB in der Fassung vor dem 31. 12. 2016) im Sinne der neuen Bewertungsgrundsätze (§ 788 ABGB in der Fassung des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015) korrigierend ausgelegt werden. Maßgeblich sei der Zeitpunkt der Rechtseinräumung, aufgewertet (gemeint wohl: nach einem VPI) zum Todestag. Diese Sicht wirft allerdings neue Fragen, denen an dieser Stelle jedoch nicht vertieft nachgegangen werden kann.

Die Entscheidung ist erfreulich. Sie enthält wertvolle Hinweise und Leitsätze, die sich auch bei der Beurteilung einschlägiger Fälle nach dem neuen Erbrecht verwerten lassen. Für die Regelung und Umsetzung von Vermögensnachfolgen mit Hilfe einer Stiftung wurde damit zur verbesserten Absicherung von Pflichtteilsansprüchen ein wichtiger Schritt gesetzt.