Nebenwirkung: Kein Schmerzengeld nach der Pille

Wien. Weil sie eine Antibabypille nahm, erlitt eine Frau einen Schlaganfall und eine Sinusthrombose. Bei Letzterer entstehen Blutgerinnsel in den großen venösen Zusammenflüssen des Gehirns in der harten Hirnhaut. Aber hat die Frau ein Recht auf Schadenersatz? Diese Frage musste in einem aktuellen Fall vom Höchstgericht beantwortet werden.