Ein Haus ist kein Punkt: Tempolimit war illegal

Wien. Geschwindigkeitsbeschränkungen sind Verordnungen, die durch Verkehrszeichen kundgemacht werden. Sind ihr Beginn oder Ende nicht genau definiert oder stehen die Tafeln nicht an einem genau angegebenen Ort, kann das Tempolimit aufgehoben werden. So geschehen in Innsbruck durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs.