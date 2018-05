Datenschutz-Grundverordnung verunsichert Schulen

Das Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 hat nicht nur in Unternehmen und Vereinen, sondern auch in vielen Schulen hektische Betriebsamkeit ausgelöst. Ursache ist wie so oft der Irrglaube, nur die Einwilligung der Betroffenen mache Datenverarbeitungen rechtmäßig.