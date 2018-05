Juristentag in Salzburg mit „Rechtspanorama“ und szenischer Gedenk-Lesung

Mit zwei besonderen Angeboten für die interessierte Öffentlichkeit im Rahmenprogramm geht diese Woche in der Stadt Salzburg der 20. Österreichische Juristentag (ÖJT) über die Bühne: Am Mittwoch, dem ersten Tag der dreitägigen Veranstaltung und noch vor der feierlichen Eröffnungssitzung (Donnerstag, 10:30 Uhr), findet am Abend erstmals ein „Rechtspanorama an der Universität Salzburg“ statt. Und, ebenfalls am Mittwochabend: eine szenische Lesung aus originalen Unterlagen aus der Zeit des NS-Unrechtssystems, mit dem der Juristentag unter Führung seines Präsidenten, VfGH-Vizepräsident Christoph Grabenwarter, einen Beitrag zum Gedenk- und Erinnerungsjahr 2018 leisten will.

Das „Rechtspanorama an der Universität Salzburg“, das von der „Presse“ gemeinsam mit der Universität Salzburg veranstaltet wird, widmet sich der Frage „Gefährden Facebook & Co. die Demokratie?“ Ab 18 Uhr diskutieren auf der Edmundsburg Gertrude Lübbe-Wolff, Professorin in Bielefeld und ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, die Salzburger Professoren Dietmar Jahnel, Reinhard Klaushofer (beide: Fachbereich Öffentliches Recht) und Reinhard Heinisch (Soziologie) sowie Barbara Ondrisek, Software- und App-Entwicklerin aus Wien.

Der Fall des SS-Richters Konrad Morgen

Um 19:30 Uhr findet im ORF Landesstudio Salzburg eine szenische Lesung zum Fall des SS-Richters Konrad Morgen statt. Die Regisseurin Nadja Kayali, Ö1-Hörern unter anderem als Pasticcio-Moderatorin bekannt, hat unter dem Titel „Und eh man sich’s versieht…“ den Stoff eines Sachbuchs über Konrad Morgen (1909–1982) von Herlinde Pauer-Studer und David Velleman aufgegriffen und in Szene gesetzt: Kayali hat originale Schriftstücke – Gerichtsakte und Briefe – in ein privates Gespräch zwischen Konrad Morgen und seiner Verlobten Maria Wachter transferiert (gespielt von den Burgschauspielern Petra Morzé und Robert Reinagl). Der so geschaffene Dialog, vom Verein Trifoliata als Genre „Musagerie“ genannt, zeichnet jene Phase von Morgens richterlicher Tätigkeit nach, die ihn zur Frage zwingt, ob es Recht in einem Unrechtssystem geben kann.

Morgen, der Korruptionsfälle in Konzentrationslagern untersuchte, realisierte die Monstrosität der NS-Tötungsmaschinerie, musste sich aber eingestehen, aus Angst vor der unbeschränkten Macht nicht dagegen ankämpfen zu können. Die Musagerie wird am Donnerstag für die Teilnehmer des Juristentags wiederholt.

"Bewährung des Rechtsstaats"

Der Juristentag steht diesmal unter dem Generalthema „Bewährung des Rechtsstaats“. Den Festvortrag hält Gertrude Lübbe-Wolff. Für die darauffolgenden Beratungen der vier Abteilungen dienen vier Gutachten als Grundlage (alle soeben bei Manz erschienen):

Öffentliches Recht: Stefan Griller, "Die Neuordnung der Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts". Griller bewertet die 2014 eingerichtete zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit als wesentliche Verbesserung rechtsstaatlicher Standards der Verwaltungskontrolle; er bedauert aber, dass die Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit des Verfassungsgerichtshofs nicht aufgegeben worden ist.

Zivilrecht: Nikolaus Forgó und Brigitta Zöchling-Jud, "Das Vertragsrecht des ABGB auf dem Prüfstand/Überlegungen im digitalen Zeitalter". Forgó und Zöchling-Jud weisen nach, dass sehr viele scheinbar neue Phänomene gut mit dem bestehenden Instrumentarium des Zivilrechts bewältigt werden können; Reformbedarf bestehe allerdings, soweit es um langfristige Verträge über digitale Inhalte gehe und soweit mit Daten „bezahlt“ wird, also Nutzer beispielsweise Soziale Netzwerke in gratis in Anspruch nehmen und im Gegenzug ihr Online-Verhalten mehr oder weniger preisgeben.

Strafrecht: Marianne Johanna Hilf, Meinrad Handstanger und Christoph Urtz, "Verbandsverantwortlichkeit aus strafrechtlicher, abgabenrechtlicher und verwaltungsstrafrechtlicher Sicht". Die Autoren vertreten die These, dass die Strafbarkeit von Unternehmen konsequenter durchgesetzt werden sollte.