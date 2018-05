Gericht stieß sich an einer falschen Ziffer

Wien. Eine einzige falsche Ziffer auf dem Deckblatt (Rubrum) macht eine Beschwerde nicht unzulässig. Der Verwaltungsgerichtshof hat daher die Zurückweisung eines Rechtsmittels durch das Verwaltungsgericht Niederösterreich aufgehoben (VwGH Ra 2017/02/0254). Das Gericht hätte die Beschwerde nicht nur eindeutig zuordnen können, sondern auch müssen.

Der Fehler war passiert, weil zwei verschiedene vertretungsbefugte Personen in getrennten Verfahren wegen des Verstoßes gegen den Arbeitnehmerschutz in ein und derselben Baufirma bestraft worden waren. Für beide Personen erhob derselbe Anwalt Beschwerden. Versehentlich wurde auf beiden Deckblättern dieselbe Geschäftszahl LFS2-V-16 8726/5 genannt, obwohl im einen Fall statt des Sechsers vor dem Schrägstrich ein Fünfer hätte stehen müssen.

Wiewohl in der Beschwerde selbst die Geschäftszahl richtig angegeben, das Begehren ausreichend konkretisiert und der Zusammenhang der beiden Fälle erkennbar war, wies das Gericht die Eingabe des „nicht Beschuldigten“ zurück. Es muss sie nun doch prüfen. (kom)