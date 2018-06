Debatte: Ist die Ehe ein Auslaufmodell?

Wien. Übertriebene Eile legt die Regierung nicht an den Tag, was die vom Verfassungsgerichtshof erzwungenen Neuerungen für Ehe und Eingetragene Partnerschaft im Familienrecht anlangt. Das Höchstgericht hat ja im Dezember entschieden, dass ab Ende dieses Jahres beide Institute für gleich- und verschiedengechlechtliche Paare offen stehen. In einer parlamentarischen Anfragebeantwortung hat Justizminister Josef Moser vorige Woche wissen lassen, dass derzeit die Auswirkungen des Erkenntnisses geprüft würden.

Am Montag Abend (18. 6.) wird auch im letzten Rechtspanorama am Juridicum vor der Sommerpause über die Folgen der Entscheidung diskutiert. „Ist die Ehe ein Auslaufmodell?“, lautet der Titel der von der Uni Wien und der „Presse“ gemeinsam veranstalteten Podiumsdiskussion. Es diskutieren: Die Professorinnen Constanze Fischer-Czermak und Elisabeth Holzleithner, Anwältin Dagmar Grain-Jeschke, Stephanie Merckens vom Institut für Ehe und Familie sowie Moritz Yvon (Homosexuelle Initiative Wien). Ab 18 Uhr im Dachgeschoß des Juridicums, der Eintritt ist frei. (red.)



[OJKLU]