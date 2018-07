Doch keine Scheidung vor der Homo-Ehe

Wien. Nach einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) muss die Ehe nach einer Übergangsfrist ab 2019 für alle geöffnet werden. Schon heuer dürfen jene fünf homosexuelle Paare heiraten, die vor der Entscheidung zum VfGH gegangen waren. Für sie gelten die neuen Regeln sofort. Aber es gibt eine Frage, die an Österreichs Standesämtern für Kopfzerbrechen sorgte. Nämlich ob Paare, die schon in eingetragenen Partnerschaft (EP) leben, nun einfach in eine Ehe wechseln dürfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2018)