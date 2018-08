Roaming: 20.279-Euro-Rechnung auf 400 Euro reduziert

Wien. Als ein Vorarlberger Unternehmer-Ehepaar diesen Juli mit seiner Tochter einen Tag in der Schweiz verbrachte, steuerte es unbewusst auf eine sehr unangenehme Überraschung zu: Die 16-jährige Tochter wählte sich ohne Wissen und Willen der Eltern in deren „persönlichen Hotspot“ ein und surfte im Web dahin. Die Rechnung ließ sich sehen: Für 2,0481 GB Datenvolumen sollte das Unternehmen, für das die Handys im Rahmen eine Poolvertrags angemeldet waren, 20.278,51 Euro zahlen. Doch es stand dafür, diese Forderung in Frage zu stellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2018)