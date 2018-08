Rabiater Mann mit Axt nicht versichert

Wien. Private Haftpflichtversicherungen haben es so an sich, dass sie eine Deckung für außergewöhnliche Situationen bieten. Für den Einzelnen stellt die Gefahr, gegenüber jemandem anderen haftpflichtig zu werden, ja noch immer eine Ausnahme dar, wie auch der Oberste Gerichtshof (OGH) sagt. Eine aktuelle Entscheidung des Höchstgerichts zeigt aber, dass die Ausnahme mitunter so krass sein kann, dass die Haftpflichtversicherung doch von der Deckungspflicht frei ist.