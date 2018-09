Räder dürfen im Stiegenhaus bleiben: nicht brandgefährlich

Wien. Manchmal sind es Platzprobleme, manchmal ist es Bequemlichkeit, manchmal auch nur der Wunsch, die Umgebung etwas wohnlicher zu gestalten:Stiegenhäuser und Gänge in Mehrparteienhäusern werden gerne von Bewohnern für eigene Zwecke in Anspruch genommen, was anderen nicht unbedingt gefallen muss. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat jetzt in einem Wiener Fall klargestellt, wie gegen derartige Erweiterungen des Wohnbereichs nicht vorgegangen werden kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)