Fahrräder am Gang: Fluchtweg darf nicht verstellt werden

Wien. Vor kurzem hat der Verwaltungsgerichtshof über die Lagerung von Gegenständen in Stiegenhäusern entschieden. Er hat den „Freispruch“ einer Hausverwaltung vom Vorwurf gebilligt, sie hätte nicht dafür gesorgt, dass Fahrräder u. ä. aus dem Stiegenhaus entfernt werden. Nach dem damals anzuwendenden Wiener Recht konnte der Magistrat nur die Entfernung brandgefährlicher Gegenstände anordnen, was auf Fahrräder nicht zutrifft (die zivilrechtliche Frage, ob jemand Flächen außerhalb der Wohnung nutzen darf, ist davon zu trennen).

Mittlerweile gilt aber ein neues Feuerpolizeigesetz, wonach in Stiegenhäusern und Gängen auch nichts gelagert werden darf, was Fluchtwege behindert. Vergleichbare Verbote bestehen auch in anderen Bundesländern; in Salzburg und der Steiermark hängt es noch immer von der Brandgefährlichkeit ab, ob die Behörde die Entfernung anordnen darf. (kom)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2018)