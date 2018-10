EU will Verbriefungen sicherer machen

Wien. Immobilienblase, Lehman-Pleite, Weltwirtschaftskrise. Verbriefungen wertloser Subprime-Kredite gelten als (ein) Auslöser der Finanzkrise im Jahr 2008. Vor diesem Hintergrund werden Verbriefungen in der Öffentlichkeit oft als dubios und intransparent dargestellt. Richtig eingesetzt sind sie für Unternehmen aber ideale Finanzierungsinstrumente. Schon seit Jahren arbeitet die EU an der Wiederbelebung ihrer Verbriefungsmärkte, zieht dabei aber auch Lehren aus der Vergangenheit. Am 1. Jänner 2019 tritt die EU-Verbriefungsverordnung in Kraft, die einen neuen Rechtsrahmen für Verbriefungen und Sondervorschriften für besonders einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen schaffen soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.10.2018)