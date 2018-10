Beatmung gestoppt: Mord, Tötung auf Verlangen im AKH?

Wien. Im Frühling hat ein Todesfall im Wiener AKH für Schlagzeilen gesorgt: Eine 52-Jährige dürfte auf der Intensivstation bei ihrem fast 20 Jahre älteren Mann die Schläuche aus dem Beatmungsgerät gezogen haben, um ihn zu „erlösen“. Laut Staatsanwaltschaft Wien steht eine Entscheidung, ob und welche Anklage erhoben wird, unmittelbar bevor; die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Die Lebensgefährten waren beide gesundheitlich nicht auf der Höhe. Er hatte eine angeborene Nierenkrankheit und musste sich zweimal einer Transplantation unterziehen. Wegen eines Nervenleidens war er außerdem auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach Angaben der Frau soll er sie wiederholt gebeten haben, ihn zu erlösen, sollte er eines Tages künstlich am Leben erhalten werden. Diesen Moment sah die Frau gekommen, als der Mann wegen einer übergangenen Lungenentzündung in einer lebensbedrohlichen Situation war. Er lag in künstlichem Tiefschlaf auf der Intensivstation, als sich sein Zustand weiter verschlechterte; die Station informierte die Frau, dass der Mann nur noch Stunden zu leben habe.

„Eindringliches Verlangen“

Sie dürfte daraufhin einigen Wodka getrunken, die Intensivstation aufgesucht und die Beatmung gestoppt haben, sodass der Mann starb. Äußerlich betrachtet könnte damit der Tatbestand des Mordes verwirklicht worden sein, der mit Freiheitsstrafe von zehn Jahren bis lebenslang bedroht ist. Wer jedoch „jemanden anderen auf dessen ernstliches und eindringliches Verlangen tötet“ („Tötung auf Verlangen“), ist nur mit sechs Monaten bis fünf Jahren Haft zu bestrafen.

Wie Klaus Schwaighofer, Vorstand des Instituts für Strafrecht der Universität Innsbruck, der „Presse“ erläutert, setzt die Anwendung dieser Bestimmung voraus, dass das Opfer glaubhaft mehrfach den entsprechenden Wunsch geäußert hat. Das kann übrigens auch mit einer Patientenverfügung geschehen (die demnächst reformiert werden soll), nur bleibt dabei das Abschalten der Maschinen den Ärzten vorbehalten, die sicher sein müssen, dass der Sterbeprozess bereits eingesetzt hat.

Medizinischen Laien aber droht eine Strafe; eine Diversion kommt als Alternative nicht infrage, weil die maximal bei fahrlässiger Tötung erlaubt ist. Sehr wohl kommt aber eine bedingte Freiheitsstrafe in Betracht. (kom)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.10.2018)