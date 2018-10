Syrische Flüchtlinge: Hochzeit "nach Scharia-Recht" gilt

Wien. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) stärkt die Rechtswirkung einer Ehe, die in Syrien traditionell-muslimisch geschlossen und staatlich anerkannt worden ist. Die österreichischen Behörden dürfen sich nicht mit der Begründung darüber hinwegsetzen, dass solche Ehen und ihre nachträgliche Registrierung in Syrien den Grundwerten der österreichischen Rechtsordnung widersprächen. Eine syrische Frau hat damit bessere Chancen, nach Österreich zu ihrem Ehemann nachzureisen, der hier Asyl erhalten hat.



Die Frau hatte bei der österreichischen Botschaft in Damaskus um eine Einreisebewilligung angesucht. Eine solche ist unter anderem für Ehepartner von Asylberechtigten in Österreich vorgesehen, wenn die Ehe schon vor deren Flucht bestanden hat. Der nachkommende Ehepartner kann dann ebenfalls in Österreich internationalen Schutz beantragen.