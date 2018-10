Banksy: Zerstörungsdrang ohne Rechtsfolgen

London. Vorige Woche ging das Bild „Girl with Balloon“, geschaffen vom populären zeitgenössischen Künstler Banksy, im Moment nach dem Auktionszuschlag um die Welt. Dies nicht, weil sich eine Käuferin gefunden hatte, die bereit war, für eines der wohl bekanntesten Bilder Banksys mehr als 1,1 Millionen Euro zu zahlen, sondern weil das Bild unmittelbar nach der Versteigerung durch einen von Banksy im vergoldeten Bilderrahmen versteckten Schredder lief und so die untere Bildhälfte in viele schmale Streifen zerschnitten wurde.



Diese Aktion sorgte sowohl für Banksy als auch für das durchführende Auktionshaus Sotheby's für weltweit wirksames Marketing. Die Frage nach dem Gemüt der erfolgreichen Käuferin, die anstatt des Bildes nur noch Bildstreifen bekommen wird, blieb für viele offen. Doch welche Konsequenzen hätte eine solche Aktion in Österreich für die Beteiligten?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.10.2018)