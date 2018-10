Seisenbacher in Unterhose: Veröffentlichung rechtswidrig

Wien. „Judo-Olympiasieger als Kinderschänder verhaftet“, titelte eine große deutsche Boulevardzeitung in ihrer Onlineausgabe. „Seisenbacher sitzt nach seiner Verhaftung in Unterhose auf dem Sofa“, lautete der Text zum dazugehörigen Bild, das den Ex-Sportler in dieser Pose (wenn auch mit verpixeltem Gesicht) zeigte. Ein Bild, durch das Seisenbacher in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wurde, wie nun der Oberste Gerichtshof (OGH) in Wien klarstellt.

In dem im August 2017 erschienenen Artikel stand, dass Seisenbacher wegen Missbrauchsvorwürfen per internationalem Haftbefehl gesucht werde und nun in Kiew verhaftet worden sei. Seisenbacher schaltete darauf in Österreich die Gerichte ein, um Schadenersatz zu erhalten. Und tatsächlich müsse die Zeitung dem früheren Sportler eine medienrechtliche Entschädigung zahlen, meinte zuletzt das Oberlandesgericht Graz. Denn Seisenbacher sei in seinem höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt worden.

Nun wandte sich die Zeitung mit einem Erneuerungsantrag an den OGH, um der Zahlung zu entgehen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, inwiefern es verwerflich ist, einen Mann derart gekleidet in so einer Situation herzuzeigen.

Nun mag „das Auftreten eines Mannes mit nacktem Oberkörper bei anderen Anlässen durchaus adäquat sein (z. B. im Schwimmbad)“, erklärte der OGH. Aber wenn jemand bei der Verhaftung nur in Unterhose bekleidet dasitze, falle dieser Umstand sehr wohl in den höchstpersönlichen Lebensbereich, meinten die Höchstrichter. Zwar müsse Seisenbacher als bekannte Persönlichkeit Berichte über seine Verhaftung akzeptieren. Aber eine „lediglich voyeuristische Bildberichterstattung“ habe er auch wieder nicht zu erdulden, erklärte der OGH (15 Os 96/18h) und ließ die Zeitung abblitzen.

Der Strafprozess gegen Seisenbacher hat indes noch nicht begonnen. Er wehrt sich mit allen juristischen Mitteln gegen eine Rückkehr nach Österreich. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2018)