Bauer darf nicht rücksichtslos lärmen

Wien. Vielleicht hätte er doch einfach die hundert Euro Strafe zahlen sollen, die er wegen ungebührlicher Lärmerregung in der Nacht aufgebrummt erhalten hatte. Ein Tiroler Landwirt wollte es aber genau wissen und rief nach dem Landesverwaltungsgericht auch noch den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) als höchste Instanz an. Um am Ende doch nur bestätigt zu bekommen, dass seine Bestrafung rechtens war.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)