Deepfake-Videos: Selig, die sehen und doch nicht glauben

Wien. In der Bibel heißt es noch: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ In der modernen digitalen Welt könnte es bald heißen: „Selig sind, die sehen und doch nicht glauben!“ Grund sind die technischen Möglichkeiten, Bewegtbilder täuschend echt zu manipulieren und beispielsweise bekannten Persönlichkeiten gefälschte Aussagen zu unterschieben. In den USA wächst die Nervosität, dass diese Technologie im Zuge der bevorstehenden Midterm-Elections eingesetzt werden könnte. Mit Fake-Videos könnten dem politischen Gegner unliebsame Statements in den Mund gelegt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)