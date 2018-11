Keine Karenz für die Konkurrenz-Uni

Wien. Seit diesem Wintersemester bietet die Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU) in Wien das Masterstudium Zahnmedizin an. Die 23 Studierenden haben auch ihren eigenen Studiengangsleiter, Vizedekan Thomas Bernhart. Das war gar nicht so selbstverständlich, denn der von der Medizinischen Universität Wien kommende Arzt und Wissenschaftler musste dort noch um seine Freigabe kämpfen. Den Streit hat er zwar verloren, mit der Konsequenz allerdings, dass er den öffentlichen Dienst freiwillig verlassen und bei der kleinen privaten Konkurrenz angeheuert hat.