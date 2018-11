Tochter westlich orientiert: Asyl für ganze Familie

Wien. Wenn es einer ganzen Familie gelingt, nach Österreich zu flüchten, und alle ihre Mitglieder hier Asyl beantragen, dann steht ihnen ein sogenanntes Familienverfahren offen: Erhält beispielsweise der Vater Asyl, so kommt dieser Statuts vergleichsweise unkompliziert auch allen anderen zugute (bei nachweisbarer Einreise über ein anderes Schengen-Land wäre allerdings dieses für die Asylverfahren verantwortlich). Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat jetzt über einen Fall entschieden, in dem nicht primär die Kinder am Schutz eines Elternteils teilhatten, sondern umgekehrt eine Tochter dafür sorgte, dass auch ihre Eltern bleiben können – und erst davon abgeleitet auch ihre Geschwister.