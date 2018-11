Mehrfachmandatare im Interessenkonflikt: Rücktritt Pflicht

Wien. Der überraschende Rücktritt von Erich Hampel, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Bank Austria, aus deren Aufsichtsrat hat für viel Aufsehen gesorgt. Begründet hat Hampel seinen Schritt mit einem Interessenkonflikt gegenüber seinem Amt als Vorstand der B&C-Privatstiftung. Bekanntlich will der Investor Michael Tojner die Begünstigtenrechte in dieser Stiftung von der Bank Austria erwerben; in der Stiftung spricht man offenbar von einer „feindlichen Übernahme“. Gestritten wird auch darüber, ob die Bank Austria über die Begünstigtenrechte überhaupt noch verfügt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.11.2018)