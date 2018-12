Mutter gepflegt, Frau vernachlässigt: Keine Eheverfehlung

Wien. Der Mann sei schuld am Scheitern der Ehe, weil er sich zu sehr um die Betreuung seiner Mutter gekümmert habe. Zu diesem Schluss kamen in einem Scheidungsstreit die ersten beiden Gerichtsinstanzen. Aber kann man jemandem wirklich vorwerfen, dass er den Ehepartner wegen der Pflege eines Elternteils vernachlässigt hat? Der Oberste Gerichtshof (OGH) sah sich gezwungen, einige Klarstellungen in diesem Punkt zu treffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2018)