Was von der einst EU-weiten Digitalsteuer bleibt

Wien. Jetzt ist es also fix: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat angekündigt, dass die „Digitalsteuer“ auch in Österreich kommen wird. Zwar erst mit der großen Steuerreform 2020, also in einem Jahr, aber immerhin – sie soll kommen.



Allein ist Österreich damit nicht: So haben etwa Italien, Frankreich und Großbritannien Ähnliches auf den Weg gebracht.



Im zweiten Halbjahr 2018, während der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs, war einer der Schwerpunkte die EU-weite Einführung einer Digitalsteuer (Digital Service Tax/DST). Der Erfolg war mit dem Streben nach einer Finanztransaktionssteuer gleichzusetzen. Nein, er war im Sinne des Bemühens um eine harmonisierte Lösung noch viel geringer, denn es fanden sich nicht einmal die nötigen neun Staaten für die „Verstärkte Zusammenarbeit“ in der EU. Nicht, dass diese großartig Sinn gemacht hätte; für Steuerthemen kann dieser Mechanismus ohnehin diskutiert werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)