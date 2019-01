Statt klagen Vereinskasse sanieren

Wien. Die Amtsführung des Präsidenten des Juristenverbands, Fritz Wennig, unterschied sich von der seines Vorgängers auch dadurch, dass viele schöne Veranstaltungen wie musikalische Diners und Weinreisen angeboten wurden, die dem Vereinsleben ein behaglicheres Ambiente gaben. So weit, so gut. Allerdings fehlte eine innovative Weiterentwicklung des Juristenverbands und seiner Angebote, nicht nur den Juristenball betreffend, sondern auch im Bereich Mitgliederanwerbung und -betreuung. Im Gegenteil, außer zahlreichen Diskussionen und Wortmeldungen in den Präsidiumssitzungen blieb alles beim Alten, insbesondere auch im Bereich der Administration. Das Berichtswesen lag trotz mehrfacher Appelle des Präsidenten und Ersuchen der Präsidiumsmitglieder zu mehr Transparenz der Finanzen seit vielen Jahren darnieder.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)