Hard Brexit für Anwälte: „Doch weitgehend unvermittelt“

Wien. Ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Austrittsabkommen wird immer wahrscheinlicher. Ohne ein solches Abkommen gibt es keine europarechtliche Regelung von Übergangsfristen und der künftigen Beziehung zwischen der EU und Großbritannien. Die Bundesregierung bereitet für diesen Fall eines harten Brexit gesetzliche Maßnahmen vor, um negative Folgen sowohl im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich möglichst abzumildern.

Am 15. Jänner hat das Justizministerium einen Begutachtungsentwurf mit Brexit-Begleitmaßnahmen für englische Rechtsanwälte und englische Gesellschaften mit tatsächlichem Sitz in Österreich versendet (Brexit-Begleitgesetz 2019 für den Bereich des BMVRDJ). Nach der Rechtsanwaltsordnung ist Voraussetzung für die Eintragung als österreichischer Rechtsanwalt und als Rechtsanwaltsanwärter die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats der EU, des EWR oder der Schweiz. Ein österreichischer Rechtsanwalt oder Rechtsanwaltsanwärter, der nur über die britische Staatsbürgerschaft verfügt, wäre daher mit Wirksamkeit des Brexit aus der Liste der Rechtsanwälte bzw. Rechtsanwaltsanwärter zu streichen. Nach dem Entwurf sollen bereits eingetragene Rechtsanwälte sowie Rechtsanwaltsanwärter, letztere sofern sie spätestens drei Jahre nach Eintragung in die Liste der Rechtsanwaltsanwärter ihre Eintragung als Rechtsanwälte beantragen, weiterhin als österreichische Rechtsanwälte tätig sein dürfen.

Gegenseitigkeit vorausgesetzt

Eine ähnliche Regelung ist für in Großbritannien zugelassene Anwälte, die in Österreich als niedergelassene europäische Rechtsanwälte registriert sind, vorgesehen. Diese Sonderregeln sollen unter der Voraussetzung der Reziprozität gelten und nach den Erläuterungen zum Entwurf der ganz besonderen Situation Rechnung tragen, in der sich britische Staatsangehörige „doch weitgehend unvermittelt befinden“.

Für österreichische Rechtsanwaltsgesellschaften in einer Rechtsform des britischen Rechts oder in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft, deren einziger Komplementär eine Gesellschaft nach britischem Recht ist (z. B. Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte LLP & Co KG), wird ein Jahr Übergangsfrist ab Brexit vorgesehen. Eine entsprechende Übergangsregelung wird für österreichische Zweigniederlassungen von Rechtsanwaltsgesellschaften mit Hauptsitz in Großbritannien vorgeschlagen (z. B. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Zweigniederlassung Wien).

Im internationalen Gesellschaftsrecht soll eine spezielle Bestimmung bewirken, dass Gesellschaften, die in Großbritannien registriert sind, aber ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in Österreich haben, bis Ende 2020 weiterhin anerkannt werden.

Der Entwurf soll in den Zuständigkeitsbereichen anderer Bundesministerien durch weitere Entwürfe ergänzt werden, die letztlich zu einem gemeinsamen Gesetzesvorschlag zusammengeführt werden sollen: zum konsolidierten „Brexit-Begleitgesetz 2019“.



Dr. Heidinger, LL.M. ist Rechtsanwalt in Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2019)