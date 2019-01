Heirat mit Ausländern: Auto kann plötzlich beiden gehören

Wien. Österreich ist anders: Im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern herrscht hierzulande in der Ehe sogenannte Gütertrennung. Das bedeutet: Kauft ein Partner zum Beispiel ein Auto, so gehört es ihm allein, während in der übrigen EU meist beide Partner automatisch jeweils zur Hälfte Eigentümer werden. Zwei EU-Verordnungen, die morgen, Dienstag, in 18 der (noch) 28 EU-Staaten in Kraft treten, sorgen nun dafür, dass Heirats- und Verpartnerungswillige neue Wahlmöglichkeiten über solche Rechtsfolgen haben.

