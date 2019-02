Digitalsteuern erfordern Bewegungsprofile

Wien. Mit einer Digitalsteuer will man Unternehmen besteuern, die digitale Dienstleistungen anbieten. Betroffen können Suchmaschinen, Videoportale oder Social-Media-Plattformen sein, die Anzeigen verkaufen, die im betreffenden Staat angesehen oder angeklickt werden. Aber auch Vermittler von Fahrdiensten oder Unterkünften, Anbieter von Cloud-Computing oder Onlinespielen sowie Video-on-Demand-Dienste können, je nach Ausgestaltung, erfasst sein. Der Vorwurf an ausländische, meist amerikanische Anbieter solcher Dienstleistungen: Sie würden hohe Gewinne in Europa erzielen, hier aber keine Steuern zahlen.

( "Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)