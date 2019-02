Schadenersatz: OGH lässt Liebe zu Hecke nicht gelten

Wien. Hecken, zumal solche von Nachbarn, mögen für viele Hausbesitzer Hassobjekte sein; als Liebesobjekte kommen sie jedoch nicht in Betracht. Jedenfalls nicht in einem auch rechtlich abgesicherten Sinn: Das zeigt sich anhand eines Streits zweier Nachbarinnen im Raum Klagenfurt, in dem der Oberste Gerichtshof (OGH) jetzt in letzter Instanz entschieden hat, aber noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.