Schadenersatz: Liftbetreiber müssen Skifahrer auch neben flachen Piste schützen

Wien. Gerade in der jetzigen Hochsaison stehen Skiunfälle auf der Tagesordnung. Und immer wieder stellt sich die Frage, ob nicht der Pistenbetreiber schuld am Unglück ist, da er gefährliche Objekte zu nahe an den Skifahrern aufgestellt hat. Aber kann der Pistenbetreiber auch zur Haftung herangezogen werden, wenn das Corpus Delicti zwei bis zweieinhalb Meter von der präparierten Piste entfernt gelegen ist? Diese Frage galt es in einem aktuellen Fall zu klären, nachdem ein Kind verletzt worden war.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)