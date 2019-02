Dienstvertrag wider Willen: Rechtsschutz krass lückenhaft

Wien. An dieser Stelle habe ich am 8. Mai 2017 zum damals vorliegenden Entwurf des Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetzes (SV-ZG) geschrieben, dass dieses Gesetz das Papier nicht wert sei, auf dem es steht. Der damalige Gesetzgeber (rot-schwarze Koalition) hat sich davon allerdings in keiner Weise beeindrucken lassen. Das SV-ZG wurde nach der Begutachtung nicht abgeändert und ist am 1. Juli 2017 in Kraft getreten. Nach eineinhalbjähriger Praxis kann mit Fug und Recht festgehalten werden, dass meine damalige Einschätzung leider völlig richtig war. Was hat sich seither getan?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2019)