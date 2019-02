Urteil nach Kuhattacke: Die strenge Haftung ist gut begründet

Linz. Während viele noch der Erholung in der Schneelandschaft frönen, wurde die Aufmerksamkeit vorige Woche auf das Wandern auf grünen Almen, vorzüglich im Bergland, gelenkt: Ein Urteil infolge einer tödlichen Kuhattacke auf eine Wanderin schien halb Österreich in Panik zu versetzen. Eine deutsche Urlauberin, die einen Hund an der Leine auf der Alm geführt hatte, war im Sommer 2014 durch eine Kuhattacke verstorben.



Das Landesgericht Innsbruck hat nun das Ersturteil gefällt und den Landwirt wegen unzureichender Verwahrung der Tiere gemäß § 1320 ABGB zu Schadenersatz an die Hinterbliebenen – Witwer und Sohn – verurteilt. Hier soll es nicht um die Höhe des Ersatzes gehen – neben Renten eine von ferne betrachtet erstaunlich große Summe von fast 180.000 Euro (Gesamtwert 490.000 Euro). Vielmehr um die Reaktionen in der Öffentlichkeit.

