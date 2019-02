Justiz 3.0: Gerichte steigen auf digitale Akten um

Compliance-Hinweis: Das Sonderthema "Legal Tech/Digitalisierung" entstand mit finanzieller Unterstützung von Freshfields, DLA Piper, Wolf Theiss, LexisNexis, PEHB.



Trugschluss bei Einsparungen

Vier weitere österreichische Gerichte stehen vor der „zeitnahen Einführung“ von vollständig digitalisierten Gerichtsverfahren, heißt es aus dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (BMVRDJ). Damit wären es mit den bereits bestehenden Pilotbetrieben an drei Landesgerichten, dem Arbeits- und Sozialgericht Wien und dem Handelsgericht Wien insgesamt neun Zivilgerichte, die sich von Papierakten verabschieden und vollständig auf elektronische Akten umsteigen – vorerst allerdings nur einige Abteilungen.Neben vollelektronischem Dokumentenmanagement und Workflow gibt es auch die Möglichkeit der elektronischen Akteneinsicht. Rund 10.000 Verfahren wurden bisher unter der Initiative Justiz 3.0 digital erledigt. Auch in Strafsachen sollen heuer die ersten Pilotprojekte mit digitaler Verfahrensführung starten. Laut Christian Gesek, dem stellvertretenden Leiter der Abteilung für Rechtsinformatik, Informations- und Kommunikationstechnologie im BMVRDJ, „könnte der digitale Akt im Zivilbereich bis zum Jahr 2021 bundesweit zum Einsatz kommen“ – vorausgesetzt, die Regierung macht dafür genügend Budget und Personal locker. Schließlich benötigt die Justiz für die Umsetzung nicht nur die entsprechende Hardware, sondern auch IT-Experten.Über den konkreten Bedarf hält sich Gesek bedeckt: „Wir bereiten uns gerade intensiv auf die Budgetverhandlungen für 2020 und 2021 vor, deren Ergebnis können wir aktuell nicht vorgreifen.“ Durchschnittlich fließen rund 40 Millionen Euro jährlich in die IT der heimischen Justiz, wobei drei Viertel davon allein der Aufrechterhaltung des Betriebs dienen. Bleiben etwa zehn Millionen Euro pro Jahr für Digitalisierungsprojekte wie Justiz 3.0.

Budget und Personal sind auch für die Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung, Sabine Matejka, Knackpunkte des Digitalisierungsvorhabens. Sie warnt vor dem Irrglauben, durch die Digitalisierung der Justiz Personal einsparen zu können und fürchtet, dass administrativer Aufwand auf die Richter abgeladen werden könnte. „Die Verhandlungssituation wird ganz anders. Richter werden die IT bedienen und zum Beispiel Dokumente für Zeugen freischalten müssen. Das wird eine große Herausforderung. Wenn die Akten nur mehr am Computer abrufbar sind, muss ein entsprechender technischer Support gewährleistet sein. Man muss sich nur vorstellen, dass der Computer in der Verhandlung abstürzt“, führt sie aus. Momentan würde sich an den Gerichten je ein Bediensteter um die IT kümmern – „das ist weitaus zu wenig“.



Die Vorteile von digitalen Akten sieht Matejka vor allem in umfangreichen Verfahren: „In digital gespeicherten Akten ist die Suche einfacher“, sagt sie. Darüber hinaus erleichtert die Digitalisierung, ortsunabhängig zu arbeiten. Matejka hat jedoch auch Bedenken: „Manches wird durch die Digitalisierung einfacher und flexibler. Andererseits wird die Bildschirmarbeit als belastend angesehen.“ Ein papierloses Gericht hält die Präsidentin der Richtervereinigung jedenfalls für eine Illusion.



Künstliche Intelligenz

Mit der digitalen Verfahrensführung hält auch Legal Tech Einzug in die österreichische Justiz: Technologien und Software sollen die Richter bei ihrer inhaltlichen Arbeit unterstützen, indem sie etwa Dokumente automatisch strukturieren oder analysieren – so, wie es auch immer mehr in Rechtsanwaltskanzleien geschieht. „Produkte von der Stange“ kommen dafür allerdings nicht in Frage, sagt Gesek, „da sie die speziellen Bedürfnisse nicht abdecken“.



Seit 2018 können Richter an den Pilotgerichten von Justiz 3.0 ein eigens für sie entwickeltes Service aus Künstlicher Intelligenz einsetzen, um Akteninhalte zu sichten und zu analysieren. Dabei zieht das System zum Beispiel die vom Richter vermerkten Stellen automatisch in einem Ordner zusammen oder trennt gescannte Akten inhaltlich korrekt in einzelne Dokumente. Darüber hinaus kommt in Großstrafverfahren eine ebenfalls speziell dafür entwickelte Analysesoftware zum Einsatz, um die Unmengen an Daten besser zu bewältigen. „Im Pilotbetrieb konnte mittels Künstlicher Intelligenz eine Filterung und Reduktion des dann tatsächlich zu sichtenden Datenvolumens auf rund sechs Prozent erreicht werden, was eine erhebliche Verfahrenserleichterung und -beschleunigung bedeutet“, erzählt Gesek.

Die Beschränkung auf Großstrafverfahren hat personelle Gründe. „Wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an IT-Experten, um diese Analysesoftware und die Richter, die damit arbeiten, zu betreuen“, erklärt Gesek: nur zwei IT-Experten bundesweit, eine Aufstockung auf vier ist im Gang.



In den kommenden zwei Jahren will das BMVRDJ die IT-unterstützte Aktenstrukturierung weiter vorantreiben, ein Konzept für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen erstellen sowie eine automatische Transkription von Diktaten, Ton- und Bildaufzeichnungen umsetzen.



Ausbau von Legal Tech

Ein weiteres Digitalisierungsvorhaben ist die automatische Anonymisierung von Gerichtsentscheidungen, die notwendig ist, um Entscheidungen zu veröffentlichen. Dieses Vorhaben verfolgt auch die Richtervereinigung seit mehreren Jahren. „Momentan werden die Urteile, die veröffentlicht werden, von Menschenhand anonymisiert. Das funktioniert nur, wenn ausreichend Personal dafür vorhanden ist“, so Matejka. Abgesehen von der vollständig digitalen Verfahrensführung im Rahmen der Pilotprojekte laufen auch heute schon viele der jährlich rund 3,5 Millionen Prozesse vor heimischen Gerichten und Staatsanwaltschaften elektronisch ab. So sind etwa Rechtsanwälte, Notare, Banken, Versicherungen, Sozialversicherungsträger und Rechtsanwaltskammern verpflichtet, Eingaben bei Gericht elektronisch zu übermitteln. 4,7 Millionen solcher elektronischen Eingaben gab es im Vorjahr. Bürger haben zwar auch die Möglichkeit, sich auf elektronischem Weg an Gerichte zu wenden, 2018 wurde davon jedoch nur in 2,3 Prozent der Fälle Gebrauch gemacht. „Wir erreichen damit nicht 100 Prozent der Menschen und müssen Möglichkeiten schaffen für jene, die einen Antrag nicht online abgeben möchten oder können“, betont Matejka.