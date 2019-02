Technologie: Mit Legal Tech zu besseren Deals

Compliance-Hinweis: Das Sonderthema "Legal Tech/Digitalisierung" entstand mit finanzieller Unterstützung von Freshfields, DLA Piper, Wolf Theiss, LexisNexis, PEHB.

Für komplexe Probleme mit großen Datenmengen entwickelt die Rechtsanwaltskanzlei Freshfields spezifische Softwarelösungen für ihre Mandanten.



Welche Vorteile bringt Legal Tech aus Sicht der Mandanten?



Bertram Burtscher: Wir versuchen, gemeinsam mit dem Mandanten wirtschaftliche Lösungen zu erarbeiten. Mit Legal Tech haben wir die Möglichkeit, Leistungen zu erbringen, die vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wären.



Wie zum Beispiel?



Betrachten wir etwa eine globale Transaktion zum Kauf oder Verkauf eines Handelsunternehmens. Da will man wissen, in welchen Ländern Exklusivität oder Abhängigkeiten zu anderen Märkten bestehen. Früher hätte man dafür Unmengen Papier produziert. Heute klickt sich der Mandant in eine interaktive, digitale Weltkarte, zoomt in eine Region oder ein Land und sieht sofort alle Vertragsbeziehungen und wesentlichen Themen, die für sein Business auch in Hinblick auf Exklusivität relevant sind.



Die Informationen werden also kundenfreundlicher aufbereitet?

Einerseits kundenfreundlicher, aber viel wesentlicher: Wir schaffen zuerst strukturierte Daten und machen diese dann für den Mandanten lesbar. Trends und Abhängigkeiten zwischen Märkten und Sachverhalten werden sichtbar. Mit neuen Tools können wir große Datenmengen strukturieren und relevante Informationen herausarbeiten. Wenn ich Informationen stereotyp auf 100 Seiten Papier ausdrucke, ist das zwar vielleicht die vollständige Information, aber Businessverantwortliche können die relevanten Zusammenhänge nicht erkennen. Bei Mischkonzernen zum Beispiel, die vom Auto bis zum Schnuller alles produzieren oder handeln, kann ich flexibel und schnell nach Produktgruppen und businessrelevanten Kriterien filtern und in die relevante Information hineinzoomen. Das kann man auf Papier niemals so dynamisch und flexibel darstellen.



Welche Auswirkungen hat das?



Der Einsatz von Legal Tech verändert die Strukturen von M&A-Transaktionen massiv. Beim Unternehmenskauf geht es auch darum, den Kaufpreis zu ermitteln – einerseits auf Grundlage des Unternehmenswerts, andererseits auf Basis der Risiken, die man einpreisen muss. Je mehr Informationen wir in einem Verkaufsprozess für einen Käufer sichtbar machen, desto eher kann eine Überzahlung vermieden oder ein Schnäppchen erkannt werden. Der Verkäufer wiederum kann durch vollständige Offenlegung Risikopuffer für Unbekanntes reduzieren, die ein Käufer vom Angebotspreis abschlägt. Durch höhere Transparenz kann der Verkaufserlös maximiert werden. Über jeder Transaktion hängen regelmäßig wie ein Damoklesschwert die Gewährleistungszusagen und damit verbundene Ansprüche. Auch hier können Legal Tech Lösungen Erleichterung schaffen, indem auch bei riesigen Datenmengen durch umfassende und nicht nur stichprobenartige Prüfung Überraschungen vermieden werden und damit eine Möglichkeit geschaffen wird, das Restrisiko zu günstigen Konditionen zu versichern. Versichert werden kann nur ein unbekanntes Risiko; je kleiner dieses ist, umso günstiger sind die Prämien.

Wie funktionieren die Tools, die Sie einsetzen?



Oft geht es um Automatisierungsthemen. Wir lagern das, was repetitiv ist und die Maschine besser, schneller und fehlerfreier kann, an intelligente Programme aus, damit der Jurist mit seiner Kernkompetenz an den eigentlichen Rechtsfragen arbeiten kann. Legal Tech ist wie ein Trichter: Die Technologie arbeitet sich durch eine Unmenge an Daten, damit die kostbare Zeit der hochbezahlten Juristen gezielt auf die Lösung komplexer Rechtsfragen verwendet werden kann. Wir führen in der Kanzlei etwa Zivilprozesse, in denen wir an starken Tagen 1000 und mehr Klagseingänge bewältigen müssen. Da sind hunderte Anwälte involviert, die konsistent argumentieren und reagieren müssen. Wir müssen in der Gesamtheit der Verfahren sicherstellen, dass richtungsweisende Urteile oder ein neuer Sachverhalt überall gleich abgebildet werden. Das kann nur über eine kluge Datenbankstruktur und ein akribisches Contentmanagement sichergestellt werden. Legal Tech schafft genau dafür die Basis.



Wie läuft die Entwicklung eines solchen Tools ab?



Wenn ein komplexes rechtliches Problem auftritt, setzen wir uns mit Entwicklern, Technologieanbietern und Mandanten zusammen und erarbeiten gemeinsam eine spezifische Lösung. In Berlin haben wir dafür etwa ein „Freshfields Lab“ eingerichtet, das man sich wie eine Start-up-Umgebung vorstellen kann. Die Mandanten erläutern das Problem, wir erarbeiten live und mit agilen Methoden gemeinsam mit Mandanten, Technikern und unseren Juristen technische Lösungen dafür. Das ist auch für die Mandanten eine ganz neue Erfahrung, die auf reges Interesse stößt. Das Konzept des „Freshfields Lab“ ist an sich standortunabhängig, aber manchmal ist es einfach effizienter, sich zu einem Scrum zu treffen – das machen wir dann auch mal in Berlin.



Das heißt, Software Developer und Juristen erarbeiten gemeinsam eine Lösung?

Die Developer müssen verstehen, was die juristische Herausforderung ist. Die Juristen müssen verstehen, was die technischen Grenzen und Möglichkeiten sind. Dann strickt man gemeinsam eine Lösung, die aus beiden Gesichtspunkten optimal ist. Wir haben hier ein Team von Juristen mit einem exzellenten technologischen Know-how, die diese Brückenfunktion sehr gut einnehmen können. Reine Programmierarbeit kaufen wir dabei oft zu. Wichtig ist, dass die Juristen genug vom Programmieren verstehen, dass sie beim Design der Lösungen mitarbeiten können. Neue Programmierumgebungen haben dabei die Eintrittshürde an notwendigen Programmierkenntnissen erheblich gesenkt, ohne die Qualität der Ergebnisse zu beschränken – ganz im Gegenteil: Juristen können nun auch bei solchen Projekten wieder Leitungs- und Brückenfunktionen übernehmen.



Entwickeln Sie die Tools auch in Wien?



Ja, wir machen das in Wien, London und Berlin. In Wien stellen wir soeben einen Tech-Room dafür fertig, der auch die dafür notwendige Umgebung und Infrastruktur auf dem letzten Stand bietet, und natürlich haben wir auch die nötigen Tools.



Welche Herausforderungen stellen sich?



Legal Tech adressiert in aller Regel datenintensive Probleme. Der umfassende Zugriff auf diese Daten auf den Systemen des Mandanten oder durch die Mandanten auf unseren Systemen stellt uns vor komplexe Herausforderungen, die bislang so nicht bestanden haben. Etablierte Schnittstellen wie E-Mail zwischen den Mandanten und den Kanzleien reichen hier nicht, und ein Ausweichen auf Cloudlösungen ist oft regulatorisch beschränkt.

Die anwaltliche Beratungstätigkeit ist – aus gutem Grund – stark reguliert, es gelten strikte aufsichtsrechtliche und Vertraulichkeitspflichten und daraus resultierende Sicherheitsauflagen. Auf der anderen Seite sind die Mandanten selbst auf absolute Vertraulichkeit bedacht und haben Business Intelligence Risks zu managen. In diesem Spannungsfeld ist es sehr herausfordernd, den zunehmend interaktiven Systemzugriff zu ermöglichen.

Diese Fragen sind oft komplexer als die juristische oder technische Lösung. Bei komplexen Mandaten, in denen wir Legal Tech intensiv einsetzen, prüfen Mandanten unsere Technik auf Herz und Nieren, ob sie sicher genug ist und ob sie alle Standards erfüllt, denen unsere Mandanten auch gegenüber den Shareholdern und Regulatoren verpflichtet sind.



Das klingt nach viel Aufwand . . .



Es kostet natürlich Geld, Sicherheitsstandards und Technik auf hohem Niveau zu halten, und Legal Tech lässt sich leider nicht darauf reduzieren, einfach ein paar Tools wie Kira oder Relativity von der Stange zu kaufen. Beim Einsatz von Legal Tech im größeren Stil oder bei komplexeren Mandaten ist das Rundherum meist aufwändiger als der Einsatz der Tools.



Wie lange dauert die Entwicklung eines spezifischen Tools?



Das hängt von der Problemstellung ab. Einfache logische Probleme können auf modernen Plattformen auch schon einmal an einem Tag im Lab entwickelt werden. Wir müssen ja auch schnell sein. Wenn zum Beispiel in einem Massenverfahren eine Höchstgerichtsentscheidung ergeht, die einen Teilaspekt des Falls dreht, muss das rasch in den Gesamtkontext eingepflegt werden. Da kann man dann nicht erst monatelang programmieren. Der übliche Weg führt rasch zu einem sogenannten Minimal Viable Product, das man dann Schritt für Schritt verbessert.



Wie viele Tools entwickeln Sie als Kanzlei?



Wir haben derzeit mehrere hundert Tools im Einsatz, die natürlich nicht alle als Legal Tech im engeren Sinn anzusehen sind. Der aktuelle Trend geht in Richtung von Plattformen. Neue Technologien ermöglichen uns, viele schon etablierte Prozesse neu zu denken, umzubauen und auf wenigen höher standardisierten Plattformen zusammenzuziehen.



Welche Ziele verfolgen Sie hier?



Wir sind und bleiben eine moderne Rechtsanwaltskanzlei und kein Softwarehaus. Mit einer überschaubaren Zahl an smarten Programmierern und Dienstleistern wollen wir mit und für unsere Mandanten juristische und auch technisch smarte Lösungen entwickeln können. Wir möchten für unsere Mandanten im konkreten Bedarfsfall auch mit Legal Tech echten Mehrwert schaffen. Die Entwicklung lizenzierbarer Legal Tech Tools für den Drittmarkt sehen wir aber – jedenfalls derzeit – noch nicht bei den Anwaltskanzleien.