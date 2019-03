Jusfakultäten bangen um künftige Studierende

Wien. Stell dir vor, es ist Jus und keiner geht hin. Dieser Gedanke geht den Verantwortlichen an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Universität Wien und der WU durch den Kopf, und er behagt ihnen gar nicht. Paul Oberhammer, Dekan der Juristen an der Uni, und Martin Spitzer, Programmdirektor des WU-Wirtschaftsrechtsstudiums, schlagen im Gespräch mit der „Presse“ vielmehr Alarm: Zahlreiche potenzielle Studierende könnten – aufgrund des Maturastresses – übersehen, dass sie sich schon bis 15. Mai registrieren müssen, um im Studienjahr 2019/20 einen Platz bekommen zu können. „Für viele Schüler ist es kontraintuitiv, sich schon vor der Matura zu registrieren“, sagt Oberhammer. Je weiter sie geografisch oder sozial von der Uni entfernt seien, desto weniger erreiche sie diese Botschaft. Spitzer ergänzt: „Vorsicht Leute, am 16. Mai ist es zu spät!“ Hier deshalb ein Wegweiser in Richtung Studienbeginn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2019)