Lehrer strafte frechen Flüchtling mit identitärem Video: Versetzt

Wien. Die Identitären machen nicht bloß dieer Tage durch Bekanntwerden einer Geldspende des Christchurch-Attentäters an ihren Sprecher von sich reden; identitäres Gedankengut hat auch an einer Schule in Oberösterreich für Aufsehen gesorgt. Ein Lehrer hatte dort ein Flüchtlingskind strafweise ein Video mit fremdenfeindlichen Gedankengutanschauen lassen. Der Verwaltungsgerichtshof hat nun eine zwangsweise Versetzung des Pädagogen an eine andere Schule in Oberösterreich gebilligt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)