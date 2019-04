Wiener Anwälte vor spannender Wahl

Wien. Wahlen in der Wiener Rechtsanwaltskammer sind oft nur eine Frage von (vielen) Ja-Stimmen und (wenigen) Gegenstimmen. Denn üblicherweise werden im Vorfeld fixfertige Wahlvorschläge für die zu wählenden Funktionäre vom Präsidium abwärts vorbereitet, die in der Vollversammlung einfach angenommen werden. Doch bei der bevorstehenden Wahl am 25. April, bei der unter anderem der Präsident und einer seiner drei Vizes zu bestellen sind, ist es anders, nachdem es bei der Vorbereitung der Wahl durch die verschiedenen Anwaltsklubs zum offenen Konflikt gekommen ist. Und plötzlich spielt auch die Parteipolitik eine Rolle, wenn auch eine untergeordnete.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)