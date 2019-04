Gasleitung angebohrt, Schock erlitten: Kein Geld für Mann

Wien. Zum Zeitpunkt des Unglücks war der damals 59-Jährige noch ein gesunder und sportlich aktiver Mann gewesen. Doch dann bohrte er bei Renovierungsarbeiten in seiner Wohnung versehentlich eine Gasleitung an, worauf Erdgas ausströmte. Der Mann konnte noch den Notruf betätigen, bevor er bewusstlos wurde. Heute ist der Mann dauerhaft geschädigt und zu hundert Prozent invalid. Doch was genau am Unglückstag geschah, musste vor Gericht geklärt werden. Und im Mittelpunkt sei dabei die Frage gestanden, ob die private Unfallversicherung für die Folgen des Vorfalls einstehen muss.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)