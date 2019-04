Trauer um Anwalt und Professor Raimund Bollenberger

Wien. Raimund Bollenberger ist tot. Der Zivilrechts-Professor an der WU und Partner einer Anwaltssozietät in Wien ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am Samstag einer schweren Krankheit erlegen. Bollenberger wäre am 29. April 54 Jahre alt geworden.

Bollenberger hatte seine berufliche Laufbahn an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien begonnen, wo er nach dem Studium Assistent beim Zivilrechtsprofessor Helmut Koziol war. Er habilitierte sich im Zivilrecht und wurde selbst Professor. Um sich auch als Anwalt zu qualifizieren, ließ Bollenberger sich karenzieren. Seit 2005 war er dann Partner der Wiener Anwaltssozietät Doralt Seist Csoklich.

Universitäten Wien, Graz und WU

Als Spezialist für Bank- und Insolvenzrecht kam Bollenberger nach einer Gastprofessur an der Universität Graz an die WU, wo er ab Oktober 2007 ordentlicher Universitätsprofessor für Zivil- und Unternehmensrecht war. Mit den Juristen an der WU, wo Bollenberger von seinen Freunden kurz „Bolli“ genannt wurde, trauert auch die übrige juristische Fachwelt um einen geschätzten Kollegen.

Weniger bekannt als Bollenbergers zivilrechtliche Expertise war seine Affinität zum Fußball: Als Vorsitzender des Ständigen Neutralen Schiedsgerichts der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat er für die rechtlich saubere Lösung von Auseinandersetzungen abseits des Rasens gesorgt. Letzten Juni hat Bollenberger darüber auch einen Text für das Rechtspanorama verfasst.

