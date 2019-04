Rechtsbasis gelegt zur Entlastung von Spitalsambulanzen

Wien. Revolutionen und – angeblich – bahnbrechende Reformen im österreichischen Gesundheitswesen wurden in den letzten Jahren von politischen Verantwortlichen inflationär angekündigt, ohne wirklich stattzufinden. Relativ unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit wurden in den vergangenen 14 Tagen aber zwei rechtliche Meilensteine erreicht, die tatsächlich zu einer kleinen Revolution des österreichischen Gesundheitswesens führen könnten: das Inkrafttreten der Anstellungsmöglichkeit von Ärztinnen und Ärzten in Ordinationen und Gruppenpraxen im niedergelassenen Bereich und die Einigung auf einen Gesamtvertrag für Primärversorgungseinheiten (kurz PVE).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)