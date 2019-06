Wien. Besitzer von Handys der Marke Huawei sind in einer misslichen Lage. US-Präsident Donald Trump hat einen Bann über chinesische Unternehmen ausgesprochen und verbietet US-Firmen ab 19. August, mit ihnen zu kooperieren. Was weit entfernt klingt, kann rasch zum Problem in der Hosen- oder Handtasche werden: Sobald Google nämlich keine Sicherheitsupdates für die Androidhandys von Huawei mehr ausliefert.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.06.2019)

Jetzt zum Rechtspanorama-Newsletter anmelden Behalten Sie den Überblick über Gesetzesänderungen und aktuelle Urteile, die auch Sie betreffen können. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft