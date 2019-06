Wien. Er sei „technisch unbedarft“, sagte ein Mann, der mit einem verbotenen Laserblocker an Bord unterwegs gewesen war. Und zwar in einem Auto seines Arbeitgebers, dessen Ausstattung mit versteckten Extras der Fahrer nicht gekannt haben will. Ob er trotzdem bestraft werden darf, wollte er vom Verwaltungsgerichtshof (VwGH) wissen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2019)

Jetzt zum Rechtspanorama-Newsletter anmelden Behalten Sie den Überblick über Gesetzesänderungen und aktuelle Urteile, die auch Sie betreffen können. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft