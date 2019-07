Wien. Geld zu haben, so lautet eine weitläufige Meinung, kann vor Gericht nur nutzen. Doch in einem aktuellen Rechtsstreit schien sogar das Gegenteil wahr zu werden. Es ging um die Frage, welche Rechte dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner zukommen, nachdem in einem Blogeintrag falsche Dinge über ihn behauptet worden waren.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2019)

Jetzt zum Rechtspanorama-Newsletter anmelden Behalten Sie den Überblick über Gesetzesänderungen und aktuelle Urteile, die auch Sie betreffen können. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft