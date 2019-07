Dornauers Twitter-Ermittlung „mehr als heikel“

Wien. „Ich habe in meinem Tweet nur eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, warum die Volkspartei jetzt so auszuckt“, sagt Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Denn Dornauer schloss seiner am Donnerstagabend auf Twitter gestellten Frage das Bild eines ihm zugespielten Mails an. Und dieses legt illegale Parteienfinanzierung und Korruption bei der ÖVP nahe. Die Volkspartei bestreitet die Echtheit des Dokuments und ist erzürnt. Aber wie sehr müssen sich Politiker informieren, bevor sie Vorwürfe veröffentlichen?

