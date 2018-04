Viele Firmen pfeifen noch auf den Datenschutz

Wien/Linz. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst der Datenschutzgrundverordnung. Ein Wort, so gewaltig wie seine Bedeutung. Denn hinter der nicht sonderlich kurzen Abkürzung DSGVO verstecken sich neue, strengste Regeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten, die alle Unternehmen in der EU betreffen – und damit auch in Österreich. Stichtag für das Inkrafttreten der DSGVO ist der 25. Mai. Erstmals gibt es zur Abschreckung auch empfindlich hohe Strafen für Firmen, die mit Kundendaten schlampig umgehen. Diese Strafen können bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Umsatzes betragen. Die DSGVO zu ignorieren kann also sehr teuer werden – oder sogar existenzbedrohend.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2018)