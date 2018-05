Neuregelung: Streitfragen zum "Datenschutz neu"

Wien. Am kommenden Freitag, dem 25. Mai, ist es so weit: Die Datenschutz-Grundverordnung tritt in Kraft. Dass es nun tatsächlich ernst wird, merkt man im Alltag vor allem an einer Vielzahl von Firmenmails, in denen man gebeten wird, der weiteren Zusendung von Informationen zuzustimmen. Muss das wirklich sein?, fragt man sich, wenn man zum x-ten Mal auf „Zustimmen“ oder „Ablehnen“ geklickt oder Newsletter, die man wirklich möchte, neu angefordert hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2018)