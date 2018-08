Ermittlungen: Staatsanwälte können nicht einfach nichts tun

Wien. Das Oberlandesgericht Wien (OLG Wien) hat in einem aktuellen Beschluss (18 Bs 146/18d) die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in die Schranken gewiesen. Es geht um Beweisanträge, die Strafverteidiger Gerald Ruhri in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue für seinen Mandanten gestellt hat. Er war überzeugt davon, damit die im Raum stehenden Vorwürfe zu entkräften und eine Anklage seines Mandanten zu verhindern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.08.2018)