Was sich durch den Familienbonus ändert

Wien. Der „Familienbonus Plus“ ist seit wenigen Tagen in Kraft. Familien mit Kindern bringt er – je nach Einkommen – eine steuerliche Entlastung um bis zu 1500 Euro pro Kind und Jahr, dafür fallen der bisherige Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten weg. Aber was ist nun zu tun, um den Absetzbetrag bestmöglich zu nützen? Und was haben Arbeitgeber zu beachten? Hier einige Antworten rund um die neue Familienförderung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)