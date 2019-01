Hacker haben in Österreich nicht viel zu fürchten

Wien. Ein 20-jähriger Schüler aus Hessen hat in der vergangenen Woche Deutschlands Politiker in Panik versetzt. Der Hacker, der unter dem bescheidenen Namen „God“ auftrat, schaffte es, an private Daten zahlreicher Politiker zu gelangen, und stellte sie ins Netz. Zuerst vermuteten die Behörden China oder Russland hinter dem Angriff. Dass ein junger Einzeltäter zu so einer Aktion imstande sein könnte, hatte niemand gedacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)