Erkennen Sie diese gezeichneten Pop-Zitate?

Das Popquiz: Kennen Sie sich mit diesen Zitaten aus? Wer hat es gesungen und wann? Ist es übersetzt? Wie lautet das Zitat im Original?



„Let me fall out the window with confetti in my hair."

„da r abrüü legt da sei hostienblal aus sun und aus reng auf d fawintate zungan.“

„She was afraid to come out of the locker, She was afraid that somebody would see, One, two, three, four, tell the people what she wore."

„Read my writing on the wall, Noone’s here to catch me when I fall.“

„Also was das Schaf da mit dem Gras macht: Keine Arbeit. Was man später mit dem Schaf macht: Das ist Arbeit.“

„I’ll be a girl backstage at your Show. Velvet ropes and guitars. Yeah ’cause you’re my Rockstar in between the sets."

„I’m your private dancer, A dancer for money."

„When I first saw you I was deep in clear blue water. The sun was shining. Calling me to come and see you.“

„Oh, yeah, I’m just a love machine and I work for nobody but you."

"I’ve been looking so long at these pictures That I almost believe they are real."

„The way you move is a mystery."

Why am I soft in the middle When the rest of my life is so hard?

„Aus allen Wolken regnet es Worte für dich."

„Open the flood gates of heaven, Let it rain, Let it rain (open your voice!)."

„If I gave you diamonds and pearls, Would you be a happy boy or a girl?“

„If there is love in a house, It’s a Palace for sure."

„Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist."

„You’ve gone too far,’Cause you know it don’t matter anyay,You can rely on the old man’s money.“

„Your car can get up to a hundred and ten, You’ve got nowhere to go but you’ll go there again."

„I’m as free as my hair ,I’m as free as my hair, I am my hair."

„Diese Stiefel sind zum Gehen gemacht, und das werden sie auch tun.“

"Die Zeit ist um, das Lied vorbei, ich dachte, ich hätte noch mehr zu sagen."

"Behütet in meinem Garten wächst eine Blüte aus alter Zeit und der Duft aus ihrem Kelch erfüllt langsam mein Zimmer."

"Wenn keiner hinschaut, berühre ich eine Skulptur. Marmor, kalt und zart wie Satin."

"Ja, es gibt zwei Pfade, denen du folgen kannst, doch auf lange Sicht ist noch Zeit, um den Weg, den du gehst, zu ändern."

„Sie war mehr wie eine Schönheitskönigin aus einer Filmszene.“

„Jetzt los, Katze, los!“ im Original

„Sie hält ihren Kopf so hoch wie eine Statue im Himmel.“

„Ich sehe, du bist wie eine Sternschnuppe, eine ekstatische Vision. (...) Wir sind wie Diamanten im Himmel.“

„Ich mach dir Bananenpfannkuchen. Tun wir so, als wäre Wochenende. Wir könnten immer so tun. Siehst du nicht, dass es regnet? Wir müssen nicht raus.“

„Du kannst mich Bienenkönigin nennen, und Baby, ich werde regieren.“

„I try and laugh about it, hiding the tears in my eyes.“

„Here we are now, entertain us!“

„Words are very unnecessary.“

„Time goes by so slowly, And time can do so much.“

„Er war so exaltiert, genau das war sein Flair.“

„Ass-tight denim and some Dunks, I’ll show you how to do this, young!“

„I’m trading stories with the leaves.“